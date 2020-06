In Aserbaidschan 379 weitere Menschen mit Coronavirus infiziert, 153 genesen

Baku, 6. Juni, AZERTAC

In den letzten Tagen hat die Zahl der Corona-Infizierte in Aserbaidschan deutlich zugenommen. Die Regierung erließ am 6. Juni in den Städten Baku, Sumgait, Ganja und im Stadtbezirk Abscheron eine Ausgangssperre ab 24:00 Uhr für 48 Stunden, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Der operative Stab beim Ministerkabinett gab am Samstag die neusten Zahlen zu Corana-Infektionen bekannt. Nach offiziellen Angaben haben sich in den letzten 24 Stunden 379 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 153 Patienten sind wieder genesen. 2 weitere Menschen sind gestorben. AZERTAC zufolge gab.

Die Zahl der landesweit registrierten Coronavirus-Infektionen liegt inzwischen bei 7239. Bisher sind 84 Menschen an Covid-19 gestorben. Bislang sind 4024 Corona-Patienten wieder genesen.

Aserbaidschan behandelt derzeit 3131 Corona-Patienten. 72 Patienten befinden sich derzeit in einem schweren Zustand. Bisher wurden landesweit 334.863 Tests durchgeführt, hieß es in der Meldung des operativen Stabs weiter.