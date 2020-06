In Aserbaidschan drei weitere modulare Krankenhäuser eröffnet VIDEO

Baku, 9. Juni, AZERTAC

In Aserbaidschan sind am Dienstag, dem 9. Juni drei weitere modulare Krankenhäuser eröffnet worden.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen ebenfalls an der Eröffnung teil, wie AZERTAC berichtete.

Man teilte dem Staatschef mit, dass die modularen Krankenhäuser in der Bilgah Siedlung der Hauptstadt Baku, in der drittgrößten Stadt Sumgayit und der Saray Siedlung des Rayons Abscheron von Baku zur Nutzung übergeben wurden.

Jeder modularer Krankenhauskomplex bestehet aus drei Gebäuden und 100 Krankenzimmern mit 200 Betten, bietet alle Voraussetzungen für die Aufnahme und Behandlung von infektiösen Patienten mit mittelschweren und schweren Symptomen. Bei Bedarf können die Krankenzimmer in Intensivstationen umgewandelt werden.

Anschließend traf Präsident Ilham Aliyev mit dem medizinischen Personal zusammen. Er sagte in seiner Rede: “Heute ist ein sehr bedeutender Tag. In unserem Land werden drei weitere modulare Krankenhäuser eröffnet. In diesen Krankenhäusern werden Corona-Patienten behandelt. Damit wurde ein weiterer wichtige Schritt im Kampf gegen das Coronavirus unternommen. Das erste modulare Krankenhaus wurde vor einem Monat, am 7. Mai des laufenden Jahres eröffnet. Die Zahl von derartigen Krankenhäusern hat in Aserbaidschan bereits vier erreicht. Bei der Eröffnungsfeier sagte ich, dass die Anzahl dieser Krankenhäuser 10 erreichen sollte. Ich hoffe, dass in naher Zukunft - bis Ende des Monats – noch 6 weitere Krankenhäuser in Betrieb genommen werden. Auf solche Art und Weise werden wir zusätzliche 2000 Betten haben. Das wird uns ermöglichen, gegen das Coronavirus noch effektiver zu kämpfen. Es ist erfreulich, dass 4 dieser 10 Krankenhäuser auf Kosten vom privaten Sektor gebaut werden“.