In Aserbaidschan ein Krisenbewältigungsfonds in Höhe von 2,5 Milliarden Manat für Abfederung für betroffene Unternehmen zur Verfügung gestellt

Baku, 10. April, AZERTAC

Die Corona-Pandemie trifft die globale Wirtschaft hart.

Die Regierung hat einen Krisenbewältigungsfonds in Höhe von 2,5 Milliarden Manat oder etwa 1,5 Milliarden Dollar für die Verringerung negativer wirtschaftlicher Folgen von Covid-19 sowie für die Abfederung für betroffene Unternehmen zur Verfügung gestellt, um die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität in dem Land zu gewährleisten.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliiyev in seiner Rede bei einem virtuellen Gipfeltreffen zur Coronakrise des Türkischen Rates per Videokonferenz, wie AZERTAC berichtete.

Der Staatschef sprach in seiner Rede auch Maßnahme zur Verringerung negativer Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft, die makroökonomische Stabilität, die Beschäftigung und die Unternehmen des Landes an und sagte, dass etwa 600.000 Menschen davon betroffen sind. Man appellierte an die Unternehmen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen. Die Regierung wird einen erheblichen Teil der Löhne von mehr als 300.000 Mitarbeitern von 44.000 Unternehmen zahlen. Dieses Unterstützungspaket gilt auch für mehr als 290.000 Klein- und Einzelunternehmer, so Präsident Ilham Aliyev.