Baku, 21. Dezember, AZERTAC

Im Heydar Aliyev Center in Baku findet eine internationale Konferenz zum Thema "2017-Jahr der islamischen Solidarität: interreligiöser-und kultureller Dialog" statt.

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev nahm ebenfalls an der Eröffnungszeremonie der Konferenz teil, berichtet AZERTAC.

Sie wurde organisiert durch die Verwaltung der Moslems im Kaukasus und das Staatliche Komitee für die Arbeit mit religiösen Organisationen und ist dem erfolgreichen Abschluss des von Präsident Ilham Aliyev erklärten "Islamischen Solidaritätsjahres" gewidmet.

An der internationalen Konferenz nehmen prominente Staatsmänner, Religionswissenschaftler und Gelehrten, Leiter und Vertreter von 8 internationalen Organisationen, Sondervertreter von Staatsoberhäuptern verschiedener Länder, Häupter von religiösen Konfessionen, Regierungs-und Parlamentsmitglieder aus rund 40 Ländern, darunter Vertreter der Öffentlichkeit und des diplomatischen Corps teil.

Die Konferenz begann mit dem Lesen von Versen aus dem heiligen Koran.

Staatspräsident Ilham Aliyev hielt dann eine Rede bei der Konferenz.

Dann wurden die Botschaften der türkischen, iranischen und usbekischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Hassan Rohani und Shavkat Mirziyoyev, dem griechisch-orthodoxen Ökumenischen Patriarch von Konstantinopel Bartholomaios I., dem Patriarchen von Moskau und ganz Rus Kyril, dem georgischen orthodoxen Geistlicher, Katholikos-Patriarch der Georgischen Orthodoxen Kirche Ilia II. an die Konferenzteilnehmer vorgelesen.

In seiner Botschaft betonte der Generaldirektor der Islamischen Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (ISESCO) Abdulaziz Othman Al-Twaijri die wachsende Rolle Aserbaidschans bei der Stärkung der islamischen Solidarität sowie des interkulturellen interreligiösen Dialogs.

Der Vorsitzende der Verwaltung der Moslems im Kaukasus und Ko-Vorsitzende des GUS-Interreligiösen Rates Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade hielt auf der Internationalen Konferenz einen Vortrag. Er sagte, dass die Erklärung des Jahres 2016 zum “Jahr des Multikulturalismus" und das Jahr 2017 zum Jahr der "Islamischen Solidarität" durch Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev ein wesentlicher Beitrag des aserbaidschanischen Staates zu den in der Welt laufenden Prozessen sei. Er sprach auch eine Reihe von internationalen Veranstaltungen an, die im Rahmen des islamischen Solidaritätsjahres in verschiedenen Ländern durchgeführt wurden.

Dann ließ man sich fotografieren.