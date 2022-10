In Jabrayil Region Grundstein für 35-kV-Umspannwerk und digitale Zentrale gelegt VIDEO

Jabrayil, 19. Oktober, AZERTAC

In dem von der armenischen Besatzung befreiten Rayon Jabrayil/Dschäbrayil ist am Mittwoch, dem 19. Oktober der Grundstein für ein 35-kV-Umspannwerk und eine digitale Zentrale gelegt worden.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen im Rahmen ihres Besuchs in der Region Jabrayil an der Zeremonie zur Grundstein des Umspannwerkes und der Zentrale teil.

Man teilte mit, dass der Bau des 35- kV-Umspannwerk im Hinblick auf eine ständige Versorgung mit elektrischem Strom sehr wichtig ist und den gegenseitigen elektrischen Energieaustausch zwischen den Städten Jabrayil und Gubadli ermöglichen wird.