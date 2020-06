In Kasachstan 8 weitere Menschen an Covid-19 gestorben

Nur-Sultan, 17. Juni, AZERTAC

In Kasachstan sind 8 weitere Menschen an Covid-19 gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 88 erhöht.

Kasachstan zählt derzeit 15.192 Infektionen. 9647 Patienten erholten sich bisher von der Krankheit, wie das kasachische Büro von AZERTAC mitteilte.