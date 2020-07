In Kirgisien 23 weitere Menschen an Covid-19 gestorben

Bischkek, 3. Juli, AZERTAC

Binnen letzten 24 Stunden sind 23 weitere Menschen in Kirgisien an Covid-19 gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 120 in diesem Land erhöht. Das sagte die Sprecherin des kirgisischen Gesundheitsministeriums Aynura Akmatova bei einem Briefing in Bischkek, wie das kirgisische Büro von AZERTAC mitteilte.

In Kirgisistan wurden am vergangenen Tag 506 Infektionsfälle registriert.

Derzeit behandelt das Land 1734 Corona-Patienten. 337 von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand und 112 auf der Intensivstation, sagte sie.