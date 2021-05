In Mexiko-Stadt beim Einsturz einer Metro-Brücke mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt

Baku, 4. Mai, AZERTAC

Beim Einsturz einer Metro-Brücke in Mexiko-Stadt sind mehrere Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa berichten unter Berufung auf Behördenangaben mittlerweile von mindestens 20 Toten, nachdem zunächst von 13 Todesopfern die Rede war. Fast 70 Menschen wurden demnach verletzt, etwa 50 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bürgermeisterin an der Einsturzstelle - Mexikanische Medien veröffentlichten Bilder von Überwachungskameras, die zeigten, dass die Brücke einstürzte, als gerade eine Bahn der Metro-Linie 12 darüber fuhr. Mehrere Waggons der U-Bahn stürzten bei dem Unglück am späten Montagabend (Ortszeit) einige Meter in die Tiefe und stießen miteinander zusammen.

Unter der Brücke waren Autos unterwegs. Lokale Fernsehsender zeigten Dutzende Feuerwehrleute und Rettungshelfer am Unglücksort. Sie versuchten, Menschen aus Schutt, Kabeln und verbogenem Stahl zu befreien, zahlreiche Passanten versammelten sich am Unglücksort.

Berichte über Schäden an Pfeilern - Rettungskräfte holten Passagiere mit einer Leiter aus den herabhängenden Waggons. Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum eilte zum Ort des Unglücks nahe dem Bahnhof Olivos am südöstlichen Rand der Metropole. Ein Teil der Brücke habe nachgegeben, sagte sie. Mindestens ein Auto sei unter den Trümmern begraben worden.

Angaben über die Einsturzursache gibt es bislang nicht. Anwohner hatten Berichten zufolge jedoch bereits vor Jahren Schäden an Pfeilern entlang der Strecke der U-Bahn-Linie 12 angeprangert.

Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard nannte den Einsturz eine "schreckliche Tragödie" und sagte den Opfern und deren Familien seine Solidarität zu. "Natürlich müssen die Ursachen untersucht und die Verantwortlichkeiten geklärt werden", teilte er mit. Und: "Ich wiederhole, dass ich den Behörden zur Verfügung stehe, um zu helfen, wo immer es nötig ist." Ebrard war von 2006 bis 2012 Regierungschef des Bundesdistrikts Mexiko-Stadt.