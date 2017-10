﻿In Siedlung Ramana neues Schulgebäude für Kinder von Flüchtlingsfamilien eröffnet

Baku, 5. Oktober, AZERTAC

In der Siedlung Ramana des Stadtbezirks Sabuntschu ist am Lehrertag ein neues Gebäude für Dorfschule Khanlyg des armenisch besetzten Rayons Gubadli zur Nutzung übergeben worden, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.

Am Donnerstag, dem 5. Oktober besichtigte Erste Vizepräsidentin und First Lady von Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, das neue Schulgebäude.

Chef der Exekutive des Rayons Gubadli, Malik Isagov, gab der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva Informationen über die geleisteten Arbeiten. Er teilte der Vizepräsidentin mit, dass der Bau des Schulgebäudes in diesem Jahr begonnen hatte, und innerhalb von vier Monaten abgeschlossen wurde. Es wurde hervorgehoben, dass diese Bildungseinrichtung im neuen Schuljahr 2017-2018 zur Nutzung von Schülern und Lehrern übergoben wurde.

Das neue Schulgebäude mit 196 Schülerplätzen sind für Kinder von Flüchtlingsfamilien aus dem armenische annektierten Rayon Gubadli gesehen.

Mehriban Aliyeva unterhielt sich mit den Schülerinnen und Schülern der ersten Klasse, interessierte sich für ihren Unterricht.

Erste Vizepräsidentin sah an Ständen die Bilder von Schülern aus Gubadli an, die mit höchsten Ergebnissen in Hochschulen des Landes immatrikuliert waren, sowie die Fotos, die beim Treffen des aserbaidschanischen Staatspräsidenten Ilham Aliyev mit Athleten aus jener Region gemacht wurden.

Mehriban Aliyeva verfolgte im Sportsaal das Training von Athleten aus Gubadli.

Dann traf Mehriban Aliyeva Lehrerinnen und Lehrer, gratulierte Ihnen zu Internationalem Lehrertag sowie der Eröffnung des neuen Schulgebäudes und ließ sich mit dem Kollektiv der Schule fotografieren.