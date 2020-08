In ersten sieben Monaten 2020 mehr als 787,2 Tonnen Güter per Lastkraftwagen exportiert

Baku, 27. August, AZERTAC

In den ersten sieben Monaten 2020 wurden von Aserbaidschan 787,2 Tausend Tonnen Güter per Lastkraftwagen in verschiedene Partnerländer exportiert.

Das geht aus einem Bericht des Zollkomitees hervor.

Im vergangenen Monat wurden 1 Million 331,8 Tausend Tonnen Güter per LKW ins Land eingeführt, hieß es im Bericht weiter.