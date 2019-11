Indischer Botschafter: Wir sind bereit, Beziehungen zu AZERTAC auszweiten VIDEO

Baku, 20. November, AZERTAC

“Wir begrüßen die Aufnahme der Beziehungen zwischen der Nachrichtenagentur AZERTAC und den indischen Nachrichtenagenturen sind bereit, sie auszuweiten. Das sagte der indische Botschafter in Aserbaidschan, Bavitlung Vanlalvavna, bei einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden von der AZERTAC, Aslan Aslanov.

Die Seiten diskutierten bei dem Treffen die Fragen der Zusammenarbeit zwischen der AZERTAC und den indischen Nachrichtenagenturen sowie die Möglichkeiten für die Ausweitung der Beziehungen zwischen den führenden Nachrichtenagenturen der beiden Länder.

Im Laufe des Gesprächs äußerten sich die Seiten zufrieden über die Zusammenarbeit zwischen der Nachrichtenagentur AZERTAC und der indischen Botschaft. Zudem wurde betont, dass es enge Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen bestehen. Jedoch wurde die Wichtigkeit der Zusammenarbeit auch zwischen den Nachrichtenagenturen der beiden Länder hervorgehoben. AZERTAC und zwei indische Nachrichtenagenturen PTI und ANI sind Mitglieder der Organisation der Asien-Pazifik-Nachrichtenagenturen (OANA), sagte der Botschafter. Der indische Diplomat erinnerte daran, dass diese Agenturen im Rahmen der OANA bestimmte Kontakte pflegen. Jedoch unterstrich er die Wichtigkeit der Aufnahme der offiziellen Kooperationsbeziehungen. Botschafter Bavitlung Vanlalvavna erklärte sich bereit, notwendige Unterstützung für die Vereinbarung einer offiziellen Zusammenarbeit zu leisten.

Beim Treffen tauschten sich die Seiten auch über die Durchführung gemeinsamer Projekte der Botschaft mit der AZERTAC, die Teilnahme von AZERTAC-Mitarbeitern an den Schulungen in Indien und sowie über die Entwicklungstrends in den modernen Medien aus.