Indonesien: Vulkan Semeru ausgebrochen

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

Er spuckt bereits Rauch und Asche, viele Hundert Meter hoch: Nach einer Eruption des Vulkans Semeru auf der indonesischen Insel Java haben die Behörden die höchste Warnstufe ausgerufen. Der Feuerberg bedrohe die umliegenden Dörfer, teilte das Zentrum für Vulkanologie und geologischen Katastrophenschutz mit, es gingen heiße “Lawinen“ aus Lava an seinen Hängen hinab. Die meisten Bewohner in den beiden am stärksten bedrohten Dörfern hätten sich in Sicherheit gebracht, sagte eine Sprecherin der Katastrophenschützer in Lumajang.

Den Behörden zufolge wurden inzwischen Notunterkünfte eingerichtet. Ein örtlicher TV-Sender berichtete über Einwohner, die in einer Schule Schutz suchten. Auf Videoaufnahmen, die der Nachrichtenagentur AFP zufolge von Rettungskräften weitergeleitet wurden, war eine riesige schwarze Wolke zu sehen, die aus dem Krater in den Himmel aufstieg und die Sonne verdeckte.

In Japan löste der Ausbruch eine Tsunamiwarnung aus. Sie gelte für die Inselketten Miyako und Yaeyama in der Präfektur Okinawa, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.

Der fast 3700 Meter hohe Vulkan ist der höchste Berg auf Java und liegt im Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru. Er ist seit Dezember 2020 wieder verstärkt aktiv. Vor genau einem Jahr waren bei einem Ausbruch des Semeru Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Dörfer wurden damals von Schlamm und Asche bedeckt. Fast 10.000 Anwohner mussten aus ihren Häusern fliehen.

Indonesien hat rund 130 aktive Vulkane. Der südostasiatische Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Dort stoßen mehrere tektonische Platten aufeinander, sodass sich besonders häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche ereignen.

Zuletzt bebte die Erde Ende November mit einer solchen Heftigkeit, dass auf Java zahlreiche Gebäude einstürzten, darunter viele Schulen. Mehr als 300 Menschen kamen durch einstürzende Gebäude, aber auch durch Erdrutsche ums Leben. Das Epizentrum lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte (USGS) in der Nähe der Stadt Cianjur in der Provinz West Java.