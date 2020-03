Internationaler Frauentag wird auch in Aserbaidschan gefeiert

Baku, 8. März, AZERTAC

Der Internationale Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Ein bis heute verbreiteter Mythos beschreibt einen spontanen Streik von Textilarbeiterinnen als Ursprung des Datums, der sich am 8. März 1857 in New York ereignet haben soll.

Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schlug auf der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines internationalen Frauentages vor.

Heute ist der 8. März in Aserbaidschan, Angola, Burkina Faso, Eritrea, Georgien, Guinea-Bissau, Kasachstan, Kambodscha, Kirgisistan, Laos, Madagaskar, Moldawien, in der Mongolei, in Nepal, Russland, Sambia, Serbien, Tadschikistan, Turkmenistan, Uganda, in der Ukraine, in Usbekistan, Vietnam und Weißrussland ein gesetzlicher Feiertag. In der VR China ist der Nachmittag für Frauen arbeitsfrei.

Die aserbaidschanischen Frauen spielten in allen Epochen unserer Geschichte im gesellschaftlichen und politischen Leben des Landes eine aktive Rolle und nehmen heute an der Entwicklung des Landes aktiv teil. Die aserbaidschanischen Frauen, die sich mit aller Kraft für die Entwicklung ihrer Heimat einsetzen, tragen zur Entwicklung der Kultur und des Sports im Lande bei, erzielen sehr große Fortschritte in diesen Bereichen. Sie legen heute einen großen Wert auf die Erziehung der jungen Generation im Geiste des Patriotismus.

Die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva leistet heute einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der aserbaidschanischen Kultur und Musik in der ganzen Welt, der Entwicklung des Sports, nimmt am gesellschaftspolitischen Leben des Landes aktiv teil, führt landes-und weltweit mehrere Aktionen für wohltätige Zwecke durch.

Die Vizepräsidentin der Heydar Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva setzt sich heute aktiv für die Vermittlung der Wahrheiten über Aserbaidschan und den Berg-Karabach-Konflikt an die internationale Gemeinschaft ein.