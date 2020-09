Iran: 175 Corona-Todesfälle in 24 Stunden

Teheran, 24. September, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden seien im Iran 3521 neue Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 436.319 erhöht. 175 Personen seien an der Lungenkrankheit gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 25.015 steigt.

Das sagte die Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, wie das iranische Büro von AZERTAC mitteilt.

Die Zahl der Patienten, die sich bisher im Iran von COVID-19 erholt hatten, erreichte nach dem Stand vom 24. September 367.829, fügte sie hinzu. 3957 Patienten befinden sich derzeit in einem schweren Zustand, so Frau Lari.