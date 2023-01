Italienische Schauspiellegende Gina Lollobrigida gestorben

Baku, 16. Januar, AZERTAC

Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das berichtet die italienische Nachrichtenagetur Ansa am Montag.

Lollobrigida musste im September mit einem gebrochenen Oberschenkel in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie Zuhause gefallen war. Nach einem Sturz vor vier Jahren musste sie sich ebenfalls in Behandlung begeben.

Lollobrigida wurde in den Fünfzigerjahren schlagartig berühmt als temperamentvolles Sexsymbol. Nachdem sie sich aus der Welt des Films zurückgezogen hatte, arbeitete sie als Fotografin und Bildhauerin.

Luigina Lollobrigida kam 1927 in Subiaco als Tochter eines Möbelherstellers und dessen Frau zur Welt. Schon als Dreijährige wurde sie zum “schönsten Kleinkind Italiens“ gekürt. Nachdem ihr Heim und die kleine Fabrik des Vaters zum Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden waren, ließ die Familie sich unter bescheidenen Verhältnissen in Rom nieder. Mithilfe eines Stipendiums studierte Lollobrigida am römischen Liceo Artistico Bildhauerei und Malerei und ließ sich zur Opernsängerin ausbilden.

Die Karriere der Diva ist eng mit dem italienischen Neorealismus verwoben. Lollobrigida hatte 1951 ihre ersten großen Rollen in den Filmen „Jagd ohne Gnade“ und „Achtung, Bandit!“.