Judo-WM in Baku: Präsidenten von Aserbaidschan, Russland und der Mongolei verfolgen Team-Mixed Wettbewerbe

Baku, 27. September, AZERTAC

In der Nationalen Gymnastikarena in Baku läuft die Judo-Weltmeisterschaft nun weiter. Am achten Tag der WM werden die Team-Mixed Wettbewerbe ausgetragen.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, die First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Familienmitglieder, darunter auch die zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan weilenden Präsidenten der Russischen Föderation und Mongolei Wladimir Putin und Khaltmaagiin Battulga, der Präsident der Internationalen Judo-Föderation Marius Vizer verfolgen ebenfalls die Team-Mixed Wettbewerbe der WM, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.