Kasachisches Militärschiff erreicht Baku

Baku, 30. Juli, AZERTAC

Ein Raketen-Artillerie-Schiff des Typs ”Mangistau“ der Seestreitkräfte Kasachstans hat am 30. Juli bereits Baku erreicht, um an einem internationalen Wettkampf ”Sea Cup – 2019” teilzunehmen, der im Rahmen der Armeespielen 2019 in den Territorialgewässern Aserbaidschans-im Kaspischen Meer stattfinden wird, wie der Pressedienst des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC mitteilte.