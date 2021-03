Koordinierungsstelle hält ihre vierte Sitzung ab

Baku, 4. März, AZERTAC

Der per Dekret des Präsidenten der Republik Aserbaidschan vom 24. November 2020 gebildete Koordinierungsstab, der sich mit der Lösung von sozialen, humanitären, organisatorischen und anderen Fragen in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans befasst und die Wiederaufbauarbeiten in diesem Bereich koordiniert, hielt am Mittwoch ihre ordentliche Sitzung in einem Videokonferenzformat ab.

Samir Novruzov, Leiter des Präsidialamtes und Stabs informierte die Teilnehmer darüber, dass die Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten im Auftrag des aserbaidschanischen Präsidenten planmäßig durchgeführt werden.

Er sagte, dass der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei einer Pressekonferenz für lokale und ausländische Medien in der vergangenen Woche darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten ein schicksalhaftes Thema für unser Land seien.

Bei dem Treffen wurden Berichte über Minenräumung, Rückkehr der Bürger, Energieversorgung und insbesondere "Grüne Energie", kurzfristige und langfristige Pläne für die Entwicklung der Stadtplanung und Verkehrsinfrastruktur sowie die Umsetzung des Konzepts "Smart Village" angehört und entsprechende Aufträge gegeben.