Legendärer türkischer Gewichtheber Naim Süleymanoğlu ist tot gestorben

Baku, 18. November, AZERTAC

Naim Süleymanoğlu, der frühere türkische Weltmeister und Olympiasieger im Gewichtheben, ist gestorben. Der 50-jährige Süleymanoğlu konnte sich nach der Lebertransplantation am 6. Oktober nicht mehr erholen und litt zuletzt an einer Gehirnblutung und Ödemen. Eine Operation am 11. November führte auch zu keinem Erfolg.

Der legendäre frühere Nationalsportler starb im Krankenhaus in dem er behandelt wurde.

Der Gewichtheber ist dreifacher Olympiasieger, achtfacher Weltmeister und hat 46 Weltrekorde auf seinem Konto. In 1988 war er auf der Titelseite des berühmten Magazins Time.