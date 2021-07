Leichtes Erdbeben in Pakistan

Baku, 30. Juli, AZERTAC

Im Bruderland Pakistan hat es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von Stärke von 4.6 auf der Richter-Skala registriert worden.

Laut Angaben des nationalen Zentrums für Seismologie (NCS) Indiens ereignete sich das Beben am Freitag, dem 30. Juli, morgens um 11:26 Lokalzeit in der Nähe von Sopur (Baramulla, Jammu und Kaschmir) in einer mittelgroßen Tiefe von 177 km unter dem Epizentrum.

Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.