Leiterin des Wissenschaftszentrums Nizami Ganjavi Nargiz Paschayeva trifft sich mit führenden Professoren der University of Oxford

Baku, 7. Dezember, AZERTAC

Rektorin der Bakuer Zweigstelle der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität, Leiterin des Nizami Ganjavi- Wissenschaftszentrums für das Studium von Aserbaidschan und Kaukasus an der University of Oxford, Professorin Nargiz Paschayeva hat sich mit dem Leiter der Abteilung für akademische Programme an der Universität in Oxford Antony Green und dem Leiter des Wissenschaftszentrums-Nizami Ganjavi auf der englischen Seite, Professor Edmund Herzig, getroffen.

Sie diskutierten über wissenschaftliche und pädagogische Aktivitäten des Nizami Ganjavi-Zentrums an der University of Oxford für das Jahr 2017.

Antony Green sagte, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Leiterin des Nizami Ganjavi-Wissenschaftszentrums auf der aserbaidschanische Seite an der University of Oxford Nargiz Paschayeva auf gegenseitigem Vertrauen und Vertrauen basiert. Er bedankte sich bei Professorin Nargiz Paschayeva im Namen der Universitätsleitung.

Antony Green wies darauf hin, dass das Nizami Ganjavi-Zentrum sich in den fünf Jahren seiner Tätigkeit als akademisches Profil bewiesen hat. Er drückte die Bereitschaft der Universität Oxford aus, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die dauerhafte Aktivität des Nizami Ganjavi-Zentrums unter der Leitung der Akademikerin Nargiz Paschayeva zu gewährleisten.

Professor Edmund Herzig äußerte sich auch lobend über die produktive Tätigkeit der Akademikerin Nargiz Paschayeva. Er sagte, es sei ihr Vorschlag, das Institut für Orientalistik der University of Oxford nach Nizami Ganjavi zu nennen, und fügte hinzu, dass der Vorschlag bereits offiziell genehmigt worden sei.

Akademiemitglied Nargiz Paschayeva bedankte sich bei Professoren Antony Green und Edmund Herzig für das große Vertrauen und die Achtung für die Wissenschaft und Geschichte Aserbaidschans.

Nargiz Paschayeva betonte, dass die dauerhafte Tätigkeit des Nizami Ganjavi-Zentrums an der University of Oxford ein großer Erfolg Aserbaidschans sei. Sie brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die weltweit führende Universität in Zukunft für alle aserbaidschanischen Wissenschaftler und Studenten zugänglich sein wird.

Das Nizami Ganjavi-Wissenschaftszentrum für das Studium von Aserbaidschan und Kaukasus an der Universität Oxford wurde im Jahre 2013 gegründet und ist das einzige offiziell anerkannte akademische Zentrum an der Universität Oxford, das die aserbaidschanische Wissenschaft weltweit repräsentiert.