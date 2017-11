Leyla Aliyeva trifft sich mit UNICEF-Regionaldirektorin

Baku, 22. November, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung, Gründerin und Leiterin der öffentlichen Vereinigung IDEA Leyla Aliyeva hat sich mit UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, Afshan Khan getroffen.

Leyla Aliyeva informierte Afshan Khan über zahlreiche Projekte, die von IDEA in den letzten 6 Jahren in Richtung der Stärkung des ökologischen Bewusstseins von Kindern in Aserbaidschan durchgeführt wurden.

UNICEF-Regionaldirektorin Afshan Khan bedankte sich bei Leyla Aliyeva für einen aktiven Einsatz für die ökologische Aufklärung von Kindern. Sie wies darauf hin, dass die UNICEF an der Aufnahme von Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit und Umwelt in den Lehrplan der Schulen interessiert sei. Sie äußerte sich lobend über die Aktivitäten von IDEA in dieser Richtung.

Im Laufe des Gesprächs führten die Seiten einen Gedankenaustausch zu Aussichten für die Zusammenarbeit im Bereich der umweltbewussten Erziehung von Kindern, sowie zu Fragen des sozialen Schutzes, der Rehabilitation, Ausbildung von behinderten Kindern, ihrer Integration in die Gesellschaft.