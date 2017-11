Lionel Messi nimmt zum vierten Mal den “Goldenen Schuh“ entgegen

Baku, 24. November, AZERTAC

Barcelona-Superstar Lionel Messi hat am Freitag zum vierten Mal die Trophäe des “Goldenen Schuhs» für den erfolgreichsten europäischen Liga-Torjäger überreicht bekommen. Der 30-jährige Stürmer hatte in der Saison 2016/2017 für den FC Barcelona insgesamt 37 Tore erzielt, so viele wie kein anderer Spieler. Sein Teamgefährte Luis Suárez, der sich den Preis in der Saison 2015/2016 mit 40 Toren gesichert hatte, überreichte dem Argentinier in Barcelona die begehrte Auszeichnung.

Zweitplatzierter war der frühere Wolfsburger Bas Dost von Sporting Lissabon mit 34 Toren, gefolgt von Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund (31 Tore) und dem Bayern-Star Robert Lewandowski (30 Tore). Mit seinem vierten Titel zog Messi nun mit Cristiano Ronaldo vom ewigen Rivalen Real Madrid gleich. Der Portugiese hatte in der Saison 2016/2017 kaum mithalten können: Da er in einer Reihe von Partien nicht dabei war, kam er nur auf 25 Ligatore.