Mehriban Aliyeva: Wir werden liebevolles Andenken der Opfer von April-Gefechten für immer in Ehren halten

Baku, 2. April, AZERTAC

Heute ist vier Jahre her gewesen, dass es in der Geschichte des Karabach-Kriegs zu einem der schwersten Gefechten kam.

AZERTAC zufolge postete die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, auf ihrer Instagram-Seite eine kurze Nachricht über den vierten Jahrestag der Gefechte im April 2016.

In der Veröffentlichung heißt es: "Wir werden ein liebevolles Andenken von unseren tapferen Söhnen, die in den April-Gefechten 2016 heldenhaft für das Mutterland gefallen sind, für ewige Zeit in Ehren halten. Gott sei ihren Seelen gnädig!".