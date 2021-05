Mexiko: Leichtes Beben der Stärke 4.3

Baku, 6. Mai, AZERTAC

In Mexiko bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.3. Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 6. Mai, morgens um 08:31 Lokalzeit 33 km südwestlich von der Stadt Chilpancingo (Chilpancingo de los Bravo, Guerrero) in einer Tiefe von 101 km.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab ebenfalls eine Stärke von 4.3 an.

Einige Orte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar war, sind Inscuinatoyac (El Pueblito) (690 Einw. in 9 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren zu erwarten), Chichihualco (10,700 Einw. in 28 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Chilpancingo (187,300 Einw. in 33 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Petaquillas (9,800 Einw. in 36 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Zumpango del Rio (24,700 Einw. in 37 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Tierra Colorada (11,500 Einw. in 40 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Tixtla de Guerrero (22,800 Einw. in 44 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Acapulco de Juarez (673,500 Einw. in 66 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren) und Chilapa de Alvarez (31,200 Einw. in 68 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren).