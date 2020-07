Mindestens 8 Vermisste bei Erdrutsch in China

Peking, 8. Juli, AZERTAC

Mindestens acht Menschen befinden sich unter Trümmern infolge eines Erdrutsches, der am Mittwoch in der zentralchinesischen Provinz Hubei durch starke Regenfälle verursacht wurde.

Derzeit läuft eine Rettungsoperation. Wie das chinesische Büro von AZERTAC unter Berufung auf Behörden der Provinz berichtet, kam es am Mittwoch gegen 04:00 Uhr (Ortszeit) in der Kleinstadt Dahe in der Provinz Huangmei zu dem Erdrutsch.

Laut Wettervorhersagen werden in den nächsten Tagen in Zentral- und Südchina weitere starke Regenfälle erwartet.