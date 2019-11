Mitarbeiterin von Zoologischem Institut entdeckt zwei neue Arten für aserbaidschanische Fauna

Baku, 7. November, AZERTAC

Gulnaz Ismayilova, Mitarbeiterin des Zentrums für angewandte Zoologie am Zoologischen Institut der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans hat zwei neue Arten für die aserbaidschanische Fauna entdeckt, als sie zu einer Expedition in den Nordwesten und Nordosten des Landes war, um Pflanzenschädlinge zu untersuchen.

Eine der Schädling ist der in Aserbaidschan noch nicht registrierte Schmetterling “Ricania Simulans“ (Walker, 1851) (Familie-Ricaniidae). Es wird angenommen, dass der Schädling in den Nordwesten Aserbaidschans aus Georgien und in den Nordosten des Landes aus der Russischen Föderation gelangt ist.

Die zweite von der Forscherin entdeckte neue Art für die aserbaidschanische Fauna ist Schädling Aleuroclava aucubae (Familie - Alyrodidae). Er wurde auf den Blättern eines Maulbeerbaums im Gelände einer Seidenzuchtstation von Baku und Gakh registriert.