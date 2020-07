Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

Am Mittwoch, dem 15. Juli telefonierte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, mit Frau Haschimova, der Mutter von Generalmajor Polad Haschimov, der bei harten Kämpfen in vorderster Verteidigungslinie heldenhaft ums Leben gekommen war, sowie mit Elvin Mirzayev, dem Sohn vom Obersten Ilgar Mirzayev, der ebenfalls bei der Abwehr einer provozierenden Offensive armenischer Einheiten in Richtung des Bezirks Tovuz an der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze getötet wurde.

Beim Telefonat sprach das Staatsoberhaupt den Familienmitgliedern der Märtyrer in tiefster Trauer sein Beileid aus und wünschte ihnen Geduld. Präsident Ilham Aliyev betonte, dass die Heldentat der Soldaten, die ihr Leben für ihre Heimat hingegeben haben, niemals vergessen werden wird. Ihre Rache wurde. Ihr Blut wird nicht verloren gehen.

Samaya Haschimova und Elvin Mirzayev bedankten sich beim Staatschef für Anruf und Beileid.