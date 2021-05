Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

Am Abend des 17. Mai 2021 telefonierte der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jake Sullivan mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev.

Beim Telefonat äußerten sich die Seiten zufrieden mit den bilateralen Beziehungen und wies auf die Bedeutung dieser Beziehungen für beide Staaten und die Region in Hinsicht auf die Gewährleistung von Frieden und Sicherheit hin.

Jake Sullivan äußerte sich besorgt über die jüngsten Spannungen an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze und betonte die Wichtigkeit einer friedlichen Beilegung der Meinungsverschiedenheiten. Er betonte auch die Notwendigkeit konstruktiver Diskussionen zwischen den Parteien über die Demarkation der internationalen Grenzen. Jake Sullivan drückte das Engagement der Vereinigten Staaten für regionale Versöhnung aus.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, kündigte Aserbaidschans Engagement für Frieden und Stabilität in der Region an und bezeichnete die aktuelle Lage in der Region nach dem Konflikt als positiv. Er hob hervor, dass die Situation nach Verlauf von sechs Monaten sowohl in der Region, als auch an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze stabil ist.

Präsident Ilham Aliyev stimmte der Meinung des Nationalen Sicherheitsberaters des US-Präsidenten über die Notwendigkeit der Aufnahme von Verhandlungen über die Demarkation der internationalen Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien zu und wies auf die Bedeutung dieses Prozesses gemäß der trilateralen Erklärung vom 10. November 2020 hin.

Präsident Ilham Aliyev fügte hinzu, dass eine inadäquat Reaktion Armeniens auf Spannungen an der Grenze und Versuche, dieses Problem zu internationalisieren, zu einer Zunahme der Spannung in der Region führen könnten. Der Staatschef verwies auf die Wichtigkeit der Lösung aller Probleme auf friedlichem Wege und im Rahmen des Verhandlungsprozesses.