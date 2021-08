Moderates Erdbeben in Georgien

Tbilisi, 16. August, AZERTAC

In Georgien bebte die Erde mit einer Stärke von 4.1. Laut Angaben des Georgischen Seismologischen Dienstes ereignete sich das Beben am Sonntag, dem 15. August 2021, in den späten Abendstunden um 23:42 Lokalzeit in der Nähe des Dorfes Sameba in der Region Dmanisi, wie das georgische Büro von AZERTAC mitteilte.

Das Beben wurde auch in einer Reihe von umliegenden Regionen verspürt. Es sorgte kurze Zeit für Panik bei den Bewohnern.

Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Dies ist das fünfte Beben, das in den letzten Wochen im Südwesten Georgiens registriert wurde.