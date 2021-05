Moderates Erdbeben in Indonesien

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Ein Beben mit einer Stärke von 4.2 ereignete sich vor einigen Minuten in der Nähe von Bukittinggi (Sumatera Barat) in Indonesien, wie das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als eine der wichtigsten internationalen Agenturen für seismische Tätigkeit weltweit gilt, ereignete sich das Beben am Freitag, dem 21. Mai, abends um 21:36 Lokalzeit in einer geringen Tiefe von 10 km unter dem Epizentrum.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Beben von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Nennenswerter Schaden sollte bei dieser Magnitude nicht aufgetreten sein, außer möglicherweise heruntergefallenen Gegenständen, kleinen Rissen u.s.w.

In einigen Orten in der Nähe des Epizentrums war das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar.