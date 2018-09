Mohamed Salah gegen Neymar: Direkter Vergleich

Baku, 18. September, AZERTAC

Zwei Superstars des modernen Fußballs treffen mit ihren derzeitigen Klubs aufeinander; UEFA.com schaut sich ihre Leistungsdaten an.

Mohamed Salah und Neymar stehen im Blickpunkt, wenn sich am ersten Spieltag der UEFA Champions League Liverpool und Paris gegenüberstehen. Wir haben beide Stars miteinander verglichen.

Salah und Neymar sind sich bislang einmal auf dem Platz begegnet. Beim 1:1 am 16. September 2015 in der Gruppenphase zwischen der Roma und Barcelona erzielte keiner der beiden Spieler einen Treffer. Salah fehlte im Rückspiel, das Barcelona im Camp Nou mit 6:1 gewann.

Treffern (beide Elfmeter) für die brasilianische Nationalmannschaft in Freundschaftsspielen.

Beide Spieler sind gleich alt (26, Neymar ist allerdings 131 Tage älter) und gleich groß: 1,75 m.

Neymar hat in acht Spielen gegen englische Klubs zwei Treffer erzielt (in 626 Minuten), in den ersten sieben Spielen gehörte er jeweils zur siegreichen Mannschaft. Seine Serie endete, als Barcelona in der Gruppenphase 2016/17 mit 1:3 bei Manchester City verlor.

Salahs einziges Duell mit einem französischen Klub gab es im Achtelfinale der UEFA Europa League 2016/17, als er mit der Roma gegen Lyon mit insgesamt 4:5 verlor. In diesen 180 Minuten schoss er ein Tor.

Das ist nicht die erste Reise von Neymars in diesem Jahr nach Anfield. Am 3. Juni traf er, als Brasilien in einem WM-Vorbereitungsspiel in Liverpool Kroatien mit 2:0 besiegte.