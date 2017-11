Nächste aserbaidschanische Exportmission zu Besuch in China

Schanghai, 13. November, AZERTAC

Die nächste aserbaidschanische Exportmission ist im chinesischen Schanghai eingetroffen, wie ein AZERTAC-Korrespondent berichtet.

Das Ziel der Reise, deren Organisator der Fonds zur Export-und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) ist, ist es, die Marke "Made in Azerbaijan" zu fördern. Zur Mission zählen Vertreter von 13 Unternehmen, die in den Bereichen der Herstellung von Wein und Spirituosen tätig sind.

Die in die Stadt Schanghai organisierte Exportmission ist bereits die neunte.