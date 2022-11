Neuer Apostolischer Nuntius Erzbischof des Heiligen Stuhls in Aserbaidschan überreicht Präsident Ilham Aliyev sein Beglaubigungsschreiben

Baku, 24. November, AZERTAC

Der neu ernannte Apostolische Nuntius Erzbischof des Heiligen Stuhls in Aserbaidschan, Marek Solczynski, hat am Donnerstag, dem 24. November sein Beglaubigungsschreiben dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, überreicht.

Es ist mir große Ehre, dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt mein Beglaubigungsschreiben zu überreichen, sagte der Apostolische Nuntius des Heiligen Stuhls. Marek Solczynski erklärte, Papst Franziskus darum gebeten habe, Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva seine Grüße zu überbringen. Er sagte, dass Papst für den aserbaidschanischen Präsidenten betet, damit seine Mission, das Volk mit Ehre zu führen, von Erfolg gekrönt ist.

Dann überreichte Marek Solczynski dem Staatsoberhaupt sein Beglaubigungsschreiben.

Im Laufe des Gesprächs mit dem Apostolischen Nuntius drückte Präsident Ilham Aliyev seine Dankbarkeit für die Grüße aus und bat ihn, seine Grüße ebenfalls dem Papst zu übermitteln.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte mit großer Freude an seine Treffen mit dem Papst in Aserbaidschan und im Vatikan und sagte, dass wir seine aufrichtige Haltung gegenüber Aserbaidschan immer gefühlt haben. Das Staatsoberhaupt bezeichnete den offiziellen Besuch des Papstes in Aserbaidschan als historischen Besuch und wies darauf hin, dass dies zeigt, inwieweit die Förderung des Friedens, der multikulturellen und toleranten Werte sehr wichtig ist. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die Botschaft Aserbaidschans im Vatikan ihre Tätigkeit aufnehmen wird, und äußerte sich zuversichtlich, dass sie der Dynamik der Zusammenarbeit dienen werde.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zufrieden mit der Teilnahme Aserbaidschans an der Restaurierung der historischen Stätten im Vatikan und sah dies als Beitrag zum interkulturellen Dialog an und sagte, dass die aserbaidschanische Seite bereit sei, diese Arbeit fortzusetzen.

Präsident Ilham Aliyev erklärte, dass das in Aserbaidschan regelmäßig stattfindende Forum für interkulturellen Dialog dem Ausbau der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet dient.

Marek Solczynski zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Heiligen Stuhl in verschiedenen Bereichen.