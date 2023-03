Offizielle Eröffnungszeremonie der Botschaft Aserbaidschans in Israel

Tel Aviv, 29. März, AZERTAC

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung der aserbaidschanischen Botschaft in Israel fand am Mittwoch, dem 29. März IN Tel Aviv statt.

AZERTAC zufolge nahmen die Chefdiplomaten der beiden Länder Jeyhun Bayramov und Eli Cohen, darunter Parlamentarier, Vertreter der Öffentlichkeit und der Kunst der beiden Länder, an der Zeremonie teil.

Nach der Intonierung der Nationalhymnen beider Länder hielten Minister Jeyhun Bayramov UND sein israelischer Amtskollege eine Rede.

Minister Bayramov sagte bei der Veranstaltung, dass die Eröffnung der Botschaft der Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern neue Impulse geben werde. Der aserbaidschanische Chefdiplomat sprach verschiedene Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Israel und die Perspektiven an. Er sagte, dass die jüdische Gemeinde in Aserbaidschan zur Entwicklung unserer Gesellschaft beitrage. Der aserbaidschanische Außenminister zeigte sich zuversichtlich, dass die aserbaidschanische Diaspora in Israel nach der Eröffnung der Botschaft noch aktiver werden.

Minister Eli Cohen bezeichnete die Zeremonie als historisches Ereignis und sagte, dass die Eröffnung der aserbaidschanischen Botschaft während der dreißigjährigen Zusammenarbeit von der Tiefe der strategischen Beziehungen zeuge. Der israelische Außenminister nannte Aserbaidschan einen strategischen Partner Israels und sagte, dass die beiden Länder in verschiedenen Bereichen eng zusammenarbeiten. Er zeigte sich zuversichtlich aus, dass diese Beziehungen sich auch weiterhin vertiefen werden.

Die Zeremonie wurde mit einem Konzertprogramm aserbaidschanischer Künstler fortgesetzt.