Offizieller Empfang von Kirgisistans Präsident VIDEO

Baku, 20. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 20. April hat in Baku ein offizieller Empfang des zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan eingetroffenen Präsidenten der Kirgisischen Republik, Sadyr Dschaparow, stattgefunden, wie AZERTAC berichtet.

Der kirgisische Präsident wurde von dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev mit militärischer Ehre empfangen.

Vorgesetzter der Ehrenformation erstatte dem kirgisischen Staatschef Rapport.

Präsident Sadyr Dschaparow begrüßte aserbaidschanische Soldaten.

Die Präsidenten schritten die Front der Ehrengarde ab.

Danach wurden die Nationalhymnen der beiden Staaten intoniert.

Die Ehrengarde schritt mit einem Militärmarsch die Front der Präsidenten ab.

Ferner ließen sich Präsident Ilham Aliyev und Präsident Sadyr Dschaparow fotografieren.