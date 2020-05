Ölnachfrage wird 2020 so stark einbrechen wie nie zuvor

Baku, 15. Mai, AZERTAC

Die weltweite Nachfrage nach Rohöl dürfte wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr so stark einbrechen wie nie zuvor. Wie die Internationale Energieagentur (IEA) am Donnerstag mitteilte, ist 2020 mit einem historisch hohen Rückgang um 8,6 Millionen Barrel pro Tag zu rechnen.

Ursache sind die Folgen der Einschränkungen, die viele Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus verhängt haben. Da diese allerdings nach und nach gelockert werden, fiel die Schätzung der Behörde um 690.000 Barrel besser aus als zuvor.