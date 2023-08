Bislang aus Schah Denis insgesamt 200 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert

Baku, 29. August, AZERTAC

Seit der Inbetriebnahme des größten Gasfeldes Schah Denis im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres wurden bisher insgesamt 200 Milliarden Kubikmeter Gas aus diesem Gasfeld gefördert. Die erste Gasgewinnung aus Schah Denis, die am 15. Dezember 2006 erfolgte, war der Beginn der ersten Phase der Erschließung des Feldes. Seitdem wird das Erdgas an die Märkte in Aserbaidschan, Georgien und der Türkei geliefert, wie bp Aserbaidschan mitteilte.

Seit der Inbetriebnahme der nächsten Phase des Feldes im Jahr 2018 wird das Erdgas vom Schah Denis 2 in die Türkei exportiert.

Der Start des Projekts Schah Denis 2 ermöglichte es Aserbaidschan, zum ersten Mal in seiner Energiegeschichte einer der wichtigsten Gaslieferanten Europas zu werden. Ab Dezember 2020 fließt das Erdgas vom Gasfeld Schah Deniz 2 nach Europa.

Jährlich werden etwa 16 Milliarden Kubikmeter Gas vom Schah Denis 2 über den Südlichen Gaskorridor in die Türkei und nach Europa transportiert.

2023 ist ein weiteres bedeutendes Jahr des Fortschritts für Schah Denis. Im vierten Quartal dieses Jahres soll die Ost-Nordflanke des Feldes in Betrieb gesetzt werden. Damit werden weitere Bohrlöcher Schah Denis 2 in Betrieb genommen werden.

Heute beträgt die durchschnittliche tägliche Gewinnung der Plattformen Schah Denis Alfa (11 Bohrlöcher) und Schah Denis Bravo (14 Bohrlöcher) insgesamt 72,6 Millionen Kubikmeter Gas.

Von Januar bis August des laufenden Jahres 2023 wurden in Aserbaidschan innerhalb von sieben Monaten insgesamt 28,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert.

Nach offiziellen Angeben seien 7,5 Milliarden Kubikmeter Gas aus dem Vorkommen Aseri-Tschirag-Gunaschli (ATG), 15,4 Milliarden Kubikmeter aus dem größten Gasfeld Schah Denis, 0,1 Milliarden Kubikmeter aus dem Vorkommen Abscheron und 5,1 Milliarden Kubikmeter von Ölkonzern SOCAR gewonnen worden. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stieg die Gasförderung um 3,3 Prozent, also um 0,9 Milliarden Kubikmeter.

Im Berichtszeitraum belief sich der Gasabsatz im Ausland auf 13,8 Milliarden Kubikmeter, das sind 7 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Aserbaidschan exportierte von Januar bis August 6,6 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa, 5,8 Milliarden Kubikmeter in die Türkei und 1,4 Milliarden Kubikmeter nach Georgien. In diesem Zeitraum wurden 3,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Aserbaidschan durch die Transadriatische Pipeline (TANAP) in die Türkei transportiert.

Seit der Inbetriebnahme der Vorkommen Azeri-Chirag-Gunaschli und des Gasfeldes Schah Denis bis zum 1. August 2023 wurden in der vergangenen Zeit insgesamt wurden 211 Milliarden Kubikmeter Gas aus dem Vorkommen Azeri-Chirag-Gunaschli und 200 Milliarden Kubikmeter aus dem Feld Schah Denis gefördert. In dieser Zeit wurden mehr als 139,9 Milliarden Kubikmeter Gas aus dem Feld Schah Denis exportiert.

Innerhalb von sieben Monaten dieses Jahres wurden rund 17,7 Millionen Tonnen Öl (einschließlich Kondensat) gefördert. 10,6 Millionen Tonnen davon wurden aus den Ölfeldern Aseri-Tschirag-Gunaschli gefördert. Rund 2,6 Millionen Tonnen (Kondensat) wurden aus dem Gasfeld Schah Denis und 40,4 Tausend Tonnen (Kondensat) aus dem Vorkommen Abscheron gewonnen. Darüber hinaus wurden rund 4,5 Millionen Tonnen dieser Menge in diesem Zeitraum von Ölkonzern SOCAR gefördert.

Im Berichtszeitraum wurden 14,9 Millionen Tonnen Öl (einschließlich Kondensat) für den Export transportiert. 13,2 Millionen Tonnen davon entfielen auf das Konsortium und 1,7 Millionen Tonnen den Ölkonzern SOCAR.

Seit der Inbetriebnahme bis 1. August 2023 wurden aus den Vorkommen Aseri-Tschirag-Gunaschli und dem größten Gasfeld Schah Denis im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres mehr als 620,3 Millionen Tonnen Öl (einschließlich Kondensat) gefördert. 618,4 Millionen Tonnen davon wurden exportiert.

In der vergangenen Zeit wurden 577,5 Millionen Tonnen Rohöl aus den Vorkommen Aseri-Tschirag-Gunaschli und 42,8 Millionen Tonnen Kondensat aus dem Feld Schah Denis gefördert.