Operativer Stab: 352 Neuinfektionen, 449 Genesungen in 24 Stunden

Baku, 21. Juli, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind 352 weiteren Menschen positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 28.242 erhöht. 449 Patienten wurden als geheilt eingestuft. 13 weitere Patienten starben leider an der Lungenkrankheit.

Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor, wie AZERTAC berichtete .

Bisher wurden in Aserbaidschan 376 Corona-Todesfälle registriert. Die Zahl der Geheilten liegt bei rund 19.939. Aserbaidschan zählt derzeit 27.890 Infektionen.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 7927 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher 641.732 Corona-Tests durchgeführt. Am Dienstag wurden 7034 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.