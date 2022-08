PSG gewinnt den französischen Pokal

Baku, 1. August, AZERTAC

PSG besiegte Nantes im Spiel um den französischen Superpokal mit 4:0. Die Tore des Spiels erzielten Lionel Messi in der 22. Minute, Neymar in der 45. und 82. Minute und Sergio Ramos in der 57. Minute.

In Nantes wurde Jean-Charles Castelletto in der 81. Minute die Rote Karte gezeigt.

PSG gewann das Spiel mit 4:0 und brachte den Pokal zum 11. Mal in sein Museum.