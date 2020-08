Pakistan: 1216 neue Coronavirus-Infizierte gemeldet

Islamabad, 23. August, AZERTAC

In Pakistan sind am Sonntag innerhalb eines Tages 1216 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Corona-Fälle auf 292 174 erhöht. 12 Patienten seien leider gestorben, wie die pakistanische Presse berichtet.

Bisher wurden im befreundeten Bruderland rund 6231 Todesfälle durch COVID-19 gemeldet. Rechnerisch gibt es mehr als 10 626 bekannte aktive Fälle in Pakistan. 731 von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand.