Pakistan: 3387 Corona-Neuinfektionen am Samstag

Islamabad, 5. Juli, AZERTAC

Am Samstag gab es in Pakistan 3387 neue bestätigte Coronavirus-Fälle, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 225. 283 erhöht. 68 Menschen verstarben durch das Sars-CoV-2-Virus. Damit stieg die Zahl der bislang an Covid-19 gestorbenen Menschen auf 4619, wie AZERTAC berichtete.

Pakistan behandelt derzeit 95. 570 Corona-Kranke. 2460 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand.