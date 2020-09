Pakistan: 755 neue Corona-Ansteckungsfälle am Freitag

Islamabad, 19. September, AZERTAC

Am Freitag sind im befreundeten Land Pakistan 755 neue Corona-Fälle registriert worden, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 304.631 steigt. 9 Patienten sind leider gestorben, wie AZERTAC unter Berufung auf die pakistanische Presse berichtet.

Bisher wurden rund 6408 Todesfälle durch COVID-19 gemeldet. Rechnerisch gibt es mehr als 6295 bekannte aktive Fälle in Pakistan. 579 von aktiven Corona-Kranken befinden sich in einem schweren Zustand. Bislang erholten sich in Pakistan 291.683 mit dem Virus infizierte Menschen von der Lungenkrankheit.