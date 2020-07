Pakistan: Zahl der Corona-Fälle steigt auf 271.887

Islamabad, 26. Juli, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind im befreundeten Bruderland Pakistan 1487 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 271.887 erhöht. 24 Patienten sind leider gestorben. Damit stieg die Zahl der bislang an Covid-19 gestorbenen Menschen in Pakistan auf 5787, wie AZERTAC unter Berufung auf die pakistanischen Medien berichtete.

In den Krankenhäusern in Pakistan werden derzeit 29.504 aktive Corona-Kranke behandelt. 1294 befinden sich in einem kritischen Zustand.