Paralympics in Tokio: Raman Saley feiert sein zweites Gold VIDEO

Baku, 31. August, AZERTAC

Roman Saley, Sportler der Nationalen Mannschaft im Paralympischen Schwimmen des Nationalen Paralympischen Komitees hat bereits seine zweite Goldmedaille bei den Paralympischen Sommerspielen 2020 in Tokio gewonnen.

Er schnappte sich Gold über 100 m Freistil in 52,69 Sekunden, wie AZERTAC mitteilte.

Aserbaidschan hat derzeit 9 Gold-und 4 Bronzemedaillen auf seinem Konto.

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team kämpft bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen.