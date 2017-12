Präsentation der Marke Made in Azerbaijan in Jeddah

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Die nächste aserbaidschanische Exportmission für Förderung der Marke Made in Azerbaijan ist im saudi-arabischen Jeddah eingetroffen, wie AZERTAC berichtet.

Am 6. und 8. Dezember findet in Jeddah die Präsentation der Marke Made in Azerbaijan statt.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Ministeriums für Wirtschaft gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC zählen zur Mission Vertreter von 13 Unternehmen, die in den Bereichen der Herstellung von Trockenfrüchten, Honig, Tee, Fleisch und Milchprodukten tätig sind.

Die aserbaidschanischen Geschäftsleute werden die Großmärkte von Saudi-Arabien besuchen und bilaterale Geschäftsreffen mit Vertretern der lokalen Unternehmen abhalten.