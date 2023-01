Präsentation von Superstar Ronaldo bei Al-Nassr von drei Milliarden Zuschauern verfolgt

Baku, 6. Januar, AZERTAC

In einer pompösen Show wurde Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien vorgestellt. Derweil wird über die Kleidung von Georgina Rodriguez und die Liebe zum Superstar gesprochen.

Mit ihrem Outfit hat Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez bei der Vorstellung des Fußball-Superstars bei seinem neuen Arbeitgeber in Saudi-Arabien wohl alles richtig gemacht. Die 28-jährige Argentinierin trug bei der Empfangszeremonie in Riad eine Abaya, was ihr viel Lob der saudischen Medien einbrachte.

Die 28-Jährige musste zuletzt aber auch Kritik einstecken. So empörten sich ein paar Leute über ihr Outfit, das sie im Privatjet trug, als sie zusammen mit Ronaldo und den Kindern am Montagabend nach Saudi-Arabien flog. Rodriguez präsentierte sich unter anderem mit Mantel, einer Diamantkette und einer Luxus-Uhr.

Cristiano Ronaldo wurde mit einer großen Show bei seinem neuen Club Al-Nassr vorgestellt. Ronaldo sagte: “Meine Familie ist glücklich. Die Leute sind sehr freundlich zu mir.“ Der fünfmalige Weltfußballer unterschrieb bei Al-Nassr für zweieinhalb Jahre und kassiert inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Franken pro Spielzeit.

Die Präsentation von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr wurde von 40 Sendern mit einem Publikum von 3 Milliarden Zuschauern ausgestrahlt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass das große WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich in Katar weltweit von 2 Milliarden Menschen verfolgt wurde.