Präsident Emmanuel Macron telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

Der Staatspräsident von Frankreich, Emmanuel Macron, hat am Donnerstag, dem 5. August mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, telefoniert. Das geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten hervor.

Die Staatschefs tauschten sich im Telefonat über regionale Fragen und die Umsetzung der Bestimmungen der am 10. November 2020 unterzeichneten Erklärung, die Lage an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze und die Stärkung der Stabilität und Sicherheit in der Region in der Zeit nach dem Konflikt.

Die Präsidenten erörterten auch Themen zu verschiedenen Bereichen der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Frankreich.