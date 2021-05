Präsident Ilham Aliyev: Armenien zeigt inadäquate Reaktion auf Prozess der Demarkation der Grenzen

Baku, 17. Mai, AZERTAC

Zur Zeit wird der Prozess der Demarkation der aserbaidschanisch-armenischen Grenzen durchgeführt. Die armenische Seite zeigt eine inadäquat Reaktion darauf.

AZERTAC zufolge erklärte dies der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev beim Telefonat mit seinem kasachischen Amtskollegen Kassym-Schomart Tokajew.

Präsident Ilham Aliyev informierte Präsident Kassym-Schomart Tokajew über die jüngsten Ereignisse an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze. Armeniens Appell an die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit in diesem Zusammenhang ist nichts anderes als ein Versuch, das Thema zu internationalisieren. Es ist völlig unbegründet, es gab keine Zusammenstöße an der Grenze, die Situation ist stabil, Verhandlungen sind im Gange, so Präsident Ilham Aliyev.