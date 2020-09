Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan greift weitere drastische Maßnahmen im Kampf gegen COVID-19

Baku, 21. September, AZERTAC

Dank bisher getroffenen drastischen Maßnahmen hält Aserbaidschan die Pandemie unter Kontrolle.

Das sagte der Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einem hochrangigen Treffen im Videoformat gewidmet dem 75. Jahrestag der Vereinten Nationen am Rande der 75. Tagung der UN-Generalversammlung, wie AZETAC mitteilte.

Das Staatsoberhaupt sagte, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe Aserbaidschan als Musterland im Kampf gegen die Pandemie bezeichnet. “Wir haben der WHO eine freiwillige finanzielle Hilfe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar geleistet. Während der COVID 19-Pandemie leistete Aserbaidschan mehr als 30 Ländern humanitäre und finanzielle Hilfe“, so der aserbaidschanische Staatspräsident.